Японська компанія готується зняти з виробництва відеомагнітофони

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Компанія Funai Electric виробляла відеомагнітофони протягом 33 років. Однак минулого року їй вдалося продати лише 750 тисяч своїх товарів, у той час як на піку продажів кількість проданих магнітофонів досягала 15 мільйонів.

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Крім того, компанії все важче знаходити запчастини для виробництва.

Відеомагнітофони для продажу з'явилися в 1970-і роки, однак невдовзі їх витіснила технологія DVD.

Panasonic перестав випускати відеомагнітофони ще в 2012 році, однак Sony продавав касети Betamax - головного конкурента VHS - аж до минулого року.

Деякі застарілі технології, наприклад, вініл, до цих пір користуються успіхом. Однак, на думку аналітиків, виробникам відеомагнітофонів навряд чи варто очікувати сплеску ностальгії.