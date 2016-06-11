Деякі моделі нового iPhone будуть оснащені модемами Intel - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, передає РБК. Таким чином Apple частково скоротить закупівлі модемних чіпів у свого основного постачальника, компанії Qualcomm.

Модеми компанія Intel планує використовувати для тих iPhone, які продаються в американській торговельній мережі AT&T і деяких версіях для зарубіжних ринків. На китайському ринку будуть продаватися iPhone з модемами Qualcomm, знають співрозмовники Bloomberg.

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Представники всіх трьох компаній відмовилися від коментарів. Замовлення на поставку модемів для Apple став першою великою угодою у сфері виробництва мобільних чіпів Intel на тлі операційних збитків компанії, відзначає Bloomberg.

Крім того, цей контракт стане ударом для Qualcomm, стверджує агентство. Незважаючи на те, що компанія збереже велику частку замовлень від Apple, відмова технологічного гіганта від частини контрактів з Qualcomm на користь її найближчого конкурента Intel, принесе компанії занепокоєння.