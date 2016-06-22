ЗМІ дізналися, яким буде дизайн нового iPhone 7

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК.

Найбільшою зміною стане відмова від роз'єму для навушників, тепер вони будуть підключатися через роз'єм Lightning, який вже служить для зарядки смартфона, розповіли співрозмовники видання. Це дозволить зробити новий iPhone тонше, а також підвищити його вологостійкість, підкреслили вони. У той же час дисплеї в нових смартфонах і раніше будуть діагоналлю 4,7 і 5,5 дюйма.

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Таким чином, відзначає WSJ, Apple вирішила відмовитися від зміни дизайну кожні два роки. При цьому компанія планує масштабні нововведення для моделі, яка вийде в 2017 році. Вони можуть включати в себе відмову від кнопки «Додому» і заміну її датчиком відбитків пальців на екрані, пише видання. Крім того, весь екран смартфона можуть обладнати органічними світлодідодами (OLED).

В Apple від коментарів відмовилися.

Раніше УНІАН повідомляв, що деякі моделі нового iPhone будуть оснащені модемами, виробленими компанією Intel. Таким чином Apple частково скоротить закупівлі модемних чіпів у свого основного постачальника, компанії Qualcomm.