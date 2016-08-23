NASA вдалося відновити зв'язок із загубленим у 2014 році космічним кораблем

Про це йдеться на сайті NASA.

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Дослідникам організації для відновлення контакту допомогла мережі далекого космічного зв'язку, яка використовується для спостереження і обміну даними з космічними апаратами.

Кілька годин вчені стежили за сигналом, який подавала STEREO-B, що допомогло визначити її місце розташування. Після цього контакт перервали, щоб зберегти заряд батареї апарату.

Фахівці NASA планують надалі відновити всі необхідні процеси для оцінки стану обсерваторії і роботи її систем.

Зазначимо, STEREO - місія NASA з вивчення сонячної активності. Два однакових космічних апарати були запущені в 2006 році на орбіти, близькі до орбіти руху Землі навколо Сонця.

Нагадаємо, NASA оголосило про успішне проведення вогневих випробувань ракетних двигунів RS-25, які будуть використовуватися у складі ракети-носія SLS для польоту на Марс.