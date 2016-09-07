Троє членів екіпажу МКС повернулися на Землю (фоторепортаж)

Спусковий апарат з астронавтом НАСА Джеффрі Уільямсом і космонавтами Роскосмосу Олексієм Овчининим, Олегом Скрипочкой здійснив посадку в казахстанському степу 7 вересня 2016 року в 4:14 за Києвом, повідомляє підмосковний Центр управління польотами.

Читайте такожКосмічний корабель "Союз МС" із новим екіпажем МКС успішно вийшов на орбіту

Наголошується, що всі операції по спуску з орбіти і приземленню пройшли штатно. Самопочуття членів екіпажу, що повернулися на Землю, хороше.

Тривалість перебування в космічному польоті екіпажу експедиції МКС-47/48 склала 172 доби. ТПК «Союз ТМА-20М» перебував у складі МКС з 19 березня 2016 року.

Згідно з повідомленням, за час перебування на МКС екіпаж виконав програму науково-прикладних досліджень і експериментів, підтримував працездатність МКС і проводив роботи по її дооснащення обладнанням, доставленим вантажними кораблями.