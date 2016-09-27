SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс (відео)

У відео змодельований пілотований політ на Марс, передає Медуза.

Згідно з роликом, SpaceX планує доставляти корабель на земну орбіту за допомогою ракети-носія, яка потім буде повертатися на Землю для нового старту. На орбіті корабель проведе дозаправку, після чого відправиться на Марс.

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Докладно про програму засновник SpaceX Ілон Маск розповість 27 вересня на Міжнародному астрономічному конгресі в Гваделахарі.

Напередодні Маск повідомив про проведення стендових випробувань двигуна Raptor, який передбачається використовувати для польотів на Марс.

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Нагадаємо, в квітні 2016 року SpaceX оголосила про плани відправити космічний корабель на Марс не пізніше 2018 року (мова йшла не про пілотований політ). Засновник компанії Ілон Маск неодноразово висловлювався за колонізацію планети.

SpaceX в даний час займається доставкою вантажів на Міжнародну космічну станцію та виведення супутників на орбіту Землі. Компанії першою в історії вдалося здійснити посадку на землю першої ступені ракети-носія Falcon 9 після польоту на орбіту, причому не тільки на землю, але й на платформу в океані.