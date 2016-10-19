В Україні заявили про готовність відновити польоти у космос та побудувати станцію на Місяці

Спільний проект зі США має потенціал розвитку аж до участі українських астронавтів в міжнародних космічних експедиціях та побудови Україною власної станції на Місяці, йдеться в сюжеті ТСН.

Про такі амбіції заявив керівник конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов. Він наголосив, що в України є всі необхідні технології, компоненти, освіта, а бракує лише грошей.

Читайте такожАнонсовано новий запуск ракети-носія Antares з українським ступенем

"Особливість України полягає в тому, що ми входимо до п'ятірки країн, котрі мають спеціальні технології. Ми повинні залучати їх як нашу конкурентну перевагу і продати товар, створений на базі цих технологій. Я вважаю, людство має пройти через Місяць і навчитися жити та освоювати тіла Сонячної системи", - каже він.

Як повідомлялося, напередодні ракетоносій Antares OA5 із вантажним кораблем Сygnus на борту здійснив успішний старт із Середньоатлантичного регіонального космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія.

Секретар РНБО Олександр Турчинов схвально відгукнувся про успішний пуск модернізованої ракети та наголосив, що Україна повертає собі позиції ракетної держави.