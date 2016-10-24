Китайська компанія відкликала веб-камери, які брали участь в атаці на Twitter в США і Європі

У своїй заяві компанія повідомила, що хакери змогли зламати камери, так як їх власники не змінювали встановлені за замовчуванням паролі, пише Русская служба BBC.

Xiongmai обіцяла підвищити надійність паролів, які використовує компанія, і направити своїм клієнтам програмне забезпечення, яке повинно підвищити стійкість пристроїв до атак хакерів.

"Все людство стикається з проблемами безпеки, - йдеться в заяві компанії. - Якщо промислові гіганти випробовують їх, то і Xiongmai також не боїться випробувати їх".

Читайте такожДесятки інтернет-сервісів в США виявилися недоступними через масовану атаку хакерів

Наприкінці минулого тижня сталася велика атака на популярні інтернет-сервіси та сайти. На кілька годин в США і деяких регіонах Європи були недоступні Twitter, Spotify, Airbnb, Netflix та інші. Також користувачі скаржилися на перебої з доступом до сайтів найбільшим ЗМІ, в тому числі Сі-ен-ен і газети Guardian.

DDoS-атаці піддалася компанія Dyn, що надає мережеві послуги і спрямовує трафік на інтернет-сервіси. Раніше подібні компанії не ставали мішенню хакерів.

Експерти вважають, що для атаки хакери використовували техніку назразок веб-камер, які найчастіше не мають складної системи захисту від злому. Це абсолютно новий тип хакерської атаки.

Міністерство внутрішньої безпеки США попереджало про можливість такої атаки ще на початку жовтня. За даними американського відомства, хакери заражають вірусами різну техніку, включаючи модеми, принтери та пристрої на основі smart TV, які в підсумку стають частиною армії "ботів" і беруть участь в атаці.

Експерти також попереджають, що заражена техніка може бути використана для того, щоб шпигувати за її власником і збирати особисту інформацію.