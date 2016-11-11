"Перемога Трампа на совісті Facebooka?": Цукерберга звинуватили у впливі на вибори США через фейкові новини

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Думка про те, що фейкові новини на "Фейсбуці" якимось чином вплинули на результат виборів, досить божевільна", - сказав Цукерберг, виступаючи на конференції в Каліфорнії.

"Якщо ви в це вірите, то думаю, ви не зуміли засвоїти те, що прихильники Трампа намагалися донести в ході виборчої кампанії", - додав бізнесмен.

У ліберальних колах США набирає популярність теорія про те, що саме соцмережі дали можливість Дональду Трампу донести свої ідеї до широкого кола виборців. Без соціальних мереж такої можливості він був би позбавлений, кажуть критики.

Деякі дані показують, що вигадані новини поширювалися по соцмережах значно швидше і ширше, ніж їхні наступні викриття.

Серед передплатників "Фейсбуку" - 156 млн американців, і якщо вірити результатами недавнього дослідження, дві третини з них дізнаються всі новини саме на цьому сайті.

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Алгоритм новинної стрічки "Фейсбуку" за замовчуванням налаштований таким чином, щоб частіше показувати користувачеві ту інформацію, яка йому бути більш цікава. В результаті, як вважають деякі, формується свого роду "інформаційний міхур", який закріплює у користувача певну точку зору і переконаність у власній правоті, відхиляючи його від публікацій, що виражають альтернативні думки.

У травні цього року американські консервативні видання викрили соцмережі в упередженості при доборі новин і анти-Трамповській позиції, що виражалося в тому, що модератори при формуванні потоку трендових історій нібито віддавали перевагу новинам з ліберальних сайтів.

Адміністрація "Фейсбуку" відкинула ці звинувачення, проте пізніше розпустила свою команду з відбору новин, зробивши ставку на математичний алгоритм.

В результаті в стрічки потрапив ряд новин, які на перевірку виявилися абсолютно недостовірними.

Цукерберг, втім, каже, що це ніяк не могло вплинути на вибори.

Проте він визнав, що для створення збалансованих новинних стрічок адміністрації соцмережі ще доведеться попрацювати.

Раніше Цукерберг негативно відгукувався про Трампа, але на нинішній конференції висловився про його обрання в оптимістичному ключі, сказавши, що його плани щодо поліпшення якості медичної допомоги та зміцненню зв'язків між людьми зовсім не потребують підтримки з боку уряду.