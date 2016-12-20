Японія успішно запустила ракету на твердому паливі "Епсилон"
16:30, 20 грудня 2016Наука та IT
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Успішно пройшов запуск компактної ракети «Епсилон» на твердому паливі з космодрому Утіноура.
З космодрому космічного центру Утіноура на півдні Японії провели запуск ракети «Епсилон» / REUTERS
Пряму трансляцію події вело японське аерокосмічне агентство JAXA, передає Reuters.
Ракета складається з трьох ступенів, її висота - 26 метрів. «Епсилон» в два рази компактніше використовуваної зараз ракети Н2А. Завдяки приладам з функцією штучного інтелекту були суттєво скорочені витрати часу і грошей на запуск. Наприклад, від установки на стартовий майданчик до запуску «Епсилону» потрібен був всього тиждень.
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На борту «Епсилона» розташовується супутник ERG, призначений для вивчення електромагнітних коливань в поясі високої радіації навколо Землі.
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