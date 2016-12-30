Apple планує відкрити навесні виробництво в Індії - ЗМІ

Американська компанія Apple може з квітня 2017 року налагодити виробництво власної продукції в індійському місті Бангалор, повідомляють РИА Новости з посиланням на джерела в галузі.

Тайванська компанія Wistron, що займається збіркою продукції Apple запускає виробництво у промисловому хабі на сході Бангалора, зазначає газета. За даними високопоставлених джерел видання в компанії, виробничі операції почнуться вже в квітні, а до кінця 2017 року буде налагоджено повномасштабне виробництво.

"Бангалор розглядається серйозно", - заявило джерело.

Відзначається, що в 2015 році також тайванська компанія Foxconn підписала меморандум про взаєморозуміння з урядом штату Махараштра, згідно з яким компанія оголошувала про намір інвестувати у виробництво в штаті 5 мільярдів доларів протягом п'яти років. Спочатку передбачалося, що компанія налагодить виробництво продукції Apple, однак зараз вона співпрацює з китайськими Xiaomi та OnePlus.

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"Інтерес Apple до індійського ринку пояснюється позитивною динамікою продажів у цій країні на тлі падіння на ринках інших країн. Так, за даними Counterpoint Technology Market Research, які наводить Times of India, Apple продала 2,5 мільйона смартфонів iPhone в жовтні 2015 – вересні 2016 року. Це зростання на більш ніж 50% у річному вимірі. Однак частка продукції Apple на індійському ринку мізерно мала. Серпневе дослідження компанії Strategy Analytics, показало, що частка операційної системи Apple iOS на другий квартал поточного року становила 2,4%. При цьому очікується, що індійський ринок смартфонів обжене американський в наступному році і стане другим у світі після китайської", - резюмує видання.