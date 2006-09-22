Під час випробувань поїзда на магнітній подушці загинули 25 осіб (уточнена)

У Німеччині у п`ятницю високошвидкісний потяг на магнітній подушці під час випробувань зіткнувся з машиною технічної допомоги, що спричинило загибель 25 людей, повідомляє агентство Ассошіейтед Пресс. Більше 10 осіб поранено.

Новий потяг, здатний розвивати швидкість 450 кілометрів на годину, рухався з швидкістю 200 кілометрів.

Рудольф Шварц, представник компанії, яка проводила випробування, заявив, що причиною аварії став людський чинник. "На даний момент встановлено, що причиною аварії не є технічна несправність. Це результат помилки людини", - наголосив він.

Як повідомили представники німецької влади, на місце події виїхала канцлер країни Ангела Меркель.

Це найбільша залізнична аварія в Німеччини з 1998 року, коли міжміський експрес зійшов з рейок і врізався в опору мосту. Тоді в катастрофі загинула 101 людина.

РІА "Новости"