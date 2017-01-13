У США користувачам iPhone дозволили судитися з Apple через App Store

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

Суд визнав, що Apple порушила американське антимонопольне законодавство, дозволяючи користувачам купувати програми для iPhone тільки через інтернет-магазин App Store. Компанія також забороняла розробникам продавати додатки для мобільних пристроїв Apple на інших майданчиках і встановлювала комісію в 30% для продавців, що призводить до завищених цін.

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«Очевидним рішенням є переконати Apple дозволити людям купувати додатки там, де вони хочуть, що відкриє ринок і дозволить знизити ціни», – зазначає юрист Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz Марк Ріфкін.

В якості альтернативи адвокат пропонує виплатити клієнтам компенсацію за високі ціни.

Судовий розгляд з питання монополізації Apple на ринку мобільних додатків триває з 2012 року. Компанія стверджує, що «не продає додатки, а лише надає розробникам місце продажу своїх продуктів». Суд нижчої інстанції раніше зайняв у цьому спорі бік Apple.