Китайці створили робота-журналіста, здатного за секунду написати замітку
20:06, 19 січня 2017Наука та IT
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Співробітники Пекінського університету створили робота Xiao Nan, який за секунду написав замітку з 300 символів про пробки на дороги під час Нового року. Матеріал опублікований в Southern Metropolis Daily.
У майбутньому такі роботи зможуть стати помічниками для ЗМІ / muriellenadine.wordpress.com
Про це повідомляє ChinaDaily.
Створений в університеті механізм може працювати як з короткими, так і з довгими форматами. Також він аналізує великі обсяги даних. При цьому робот не може самостійно проводити інтерв'ю і вибирати тему для підготовки новин. У зв'язку з цим, за словами професора Пекінського університету Вань Сяоцзюня, поки рано говорити про повну заміну журналістів подібними технологіями.
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Проте в майбутньому такі роботи зможуть стати помічниками для ЗМІ.
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