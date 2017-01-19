Китайці створили робота-журналіста, здатного за секунду написати замітку

Про це повідомляє ChinaDaily.

Створений в університеті механізм може працювати як з короткими, так і з довгими форматами. Також він аналізує великі обсяги даних. При цьому робот не може самостійно проводити інтерв'ю і вибирати тему для підготовки новин. У зв'язку з цим, за словами професора Пекінського університету Вань Сяоцзюня, поки рано говорити про повну заміну журналістів подібними технологіями.

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Проте в майбутньому такі роботи зможуть стати помічниками для ЗМІ.

Раніше Європі задумалися над розробкою законопроекту, який визнає особливий юридичний статус роботів зі штучним інтелектом..