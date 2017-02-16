Вчені виявили на Землі сьомий континент

Вчені стверджують, що це частина сьомого континенту, який вони умовно називають Зеаландією, йдеться на сайті Геологічного товариства Америки.

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Зазначається, що науковцям вдалося визначити у земній корі окремий фрагмент площею близько 4,9 мільйона кілометрів. Геологи, виходячи з розмірів та віддаленості, вирішили розглядати цю частину земної кори під островами слід як повноцінний континент.

"Це не раптове відкриття, а поступове усвідомлення. Наприклад, 10 років тому ми не мали б накопичених даних або впевненості в інтерпретації, щоб написати цю статтю", - стверджують вчені.

Раніше астрономи знайшли екзопланету HAT-P-7 b, де йде дощ з рубінів та сапфірів.