Вчені виявили на Землі сьомий континент

08:23, 16 лютого 2017
Наука та IT
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Група австралійських та новозеландських геологів опублікувала результати наукового дослідження, за яким Нова Зеландія та Нова Каледонія – не ізольовані острівні ланцюги. 

Зеаландію назвали сьомим континентом / geosociety.org/

Вчені стверджують, що це частина сьомого континенту, який вони умовно називають Зеаландією, йдеться на сайті Геологічного товариства Америки.

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Зазначається, що науковцям вдалося визначити у земній корі окремий фрагмент площею близько 4,9 мільйона кілометрів. Геологи, виходячи з розмірів та віддаленості, вирішили розглядати цю частину земної кори під островами слід як повноцінний континент.

"Це не раптове відкриття, а поступове усвідомлення. Наприклад, 10 років тому ми не мали б накопичених даних або впевненості в інтерпретації, щоб написати цю статтю", - стверджують вчені.

Раніше астрономи знайшли екзопланету HAT-P-7 b, де йде дощ з рубінів та сапфірів.

geosociety.org

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Теги: #вчені#континент