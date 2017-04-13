У пошуках життя за межами Землі: NASA скликає брифінг про позаземні океани

У четвер, 13 квітня, космічне агентство NASA проведе прес-конференцію про океани Сонячної системи. Про це повідомляється на сайті NASA.

Захід відбудеться о 21:00 за Києвом у штаб-квартирі NASA у Вашингтон, він включатиме у себе дистанційну участь експертів по всій країні.

"Презентують дані про майбутні світові океанічни та атмосферні дослідження, в тому числі й про майбутню місію Europa Clipper, запуск якої запланований на 2020-ті роки, а також про пошук життя за межами Землі", - йдеться у повідомленні.

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При цьому поки жодних подробиць про відкриття астрономів на сайті NASA не наводиться. Анонс передбачає висвітлення результатів нових місій, а також пошук водних ресурсів на об'єктах Сонячної системи. Також стануть відомі деталі експедиції на шостий супутник Юпітера - Європу.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого вчені NASA виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет розміром із Землю, на трьох з яких умови підходять для існування життя, оскільки вони, імовірно, мають воду і густу атмосферу.