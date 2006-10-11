Volvo готує універсал на базі S80 (фото)

Шведський сайт Teknikensvarld.se оприлюднив перші неофіційні фото нового універсала Volvo V70. Судячи з фото, автомобіль буде збудований на базі нового седана S80 і стане значно більший за свого попередника.

Передня частина машини практично повторює седан S80, представлений на автосалоні в Женеві навесні цього року. Новий V70 належатиме до європейського сегменту "E", що робить його конкурентам таким машинам, як Audi A6 Avant, BMW 5-Series Touring і універсалам Mercedes E-Class.

За даними шведських журналістів, найпростішим двигуном для нового V70 стане чотирициліндровий силовий агрегат потужністю 145 кінських сил, а топ-версія одержить мотор V8 об`ємом 4,4 літра і потужністю 315 кінських сил. Крім того, не виключена поява зарядженої турбоверсії V70 R.

Очікується, що новинка буде представлена в 2008 році як автомобіль 2009 модельного року.

Автолента.ру