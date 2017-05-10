У ході кібервійни Росії проти України за останні три роки було здійснено понад 7 тисяч атак - експерт

За останні три роки російські хакери здійснили понад 7 тис. кібератак на сервери українських держустанов та компаній з метою збору інформації пошкодження або дискредитації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив експерт з питань кібербезпеки Центру дослідження армії конверсій та озброєння Сергій Раткевич.

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За його словами, якщо війну з Росією на Донбасі вдалося призупинити від просування, то в кіберпросторі вона активно триває.

«Кібервійна проти України почалась в 2014 році. І за ці роки хакерами і хакерськими групами було здійснено понад 7 тис. кібератак”, - сказав Раткевич.

Він нагадав, що найбільш відомими атаками російських хакерів були спроби втручання в роботу сервера ЦВК в 2014 році, серверів обленерго в 2016 році, а також на сайти держказначейства, Мінфіну та інших держустанов.

При цьому Раткевич зазначив, що, як правило, основний пік хакерських атак на українські сервери припадає на кінець року, або коли в Україні відбуваються якісь значні події.

За словами експерта, Україна лише почала будувати власну кібербезпеку, оскільки цьому питанню взагалі не приділялася увага впродовж останніх 25 років, натомість Росія створила власні кібервійська. При цьому акцент РФ зробила на так звану «співпрацю під примусом», тобто використовуючи хакерів та ІТ-компанії, які працюють на її території.

У цьому контексті він зауважив, що в Україні проблема зрушила з мертвої точки в 2016 році, коли при Раді нацбезпеки та оборони було створено Національний координаційний центр з питань кібербезпеки, а у Верховній Раді очікує другого читання закон про основні засади кібербезпеки. Але у той же час, як підкреслив Раткевич, у практичній площині необхідних кроків зроблено ще не багато, а отже, державі треба активніше зосередитись на цьому напрямку, в тому числі на виробництві вітчизняних програм для захисту кіберпростору.

Іншою проблемою в окресленому питанні експерт назвав той факт, що українські ІТ-фахівці, як правило, зорінтовані на співпрацю з іноземними ІТ-компаніями, і щоб переформатувати це, українська влада має створити стимулюючі умови для зацікавлення таких фахівців працювати на український сектор.