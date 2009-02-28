Почалася роздача безплатних iPhone в Японії

Японський стільниковий оператор Softbank Mobile почав роздачу безплатних восьмигігабайтних iPhone в обмін на підписання дворічного контракту на послуги стільникового зв`язку. Про це повідомляє Fortune.

Вартість моделі з 16 гігабайтами пам`яті скоротилася з 350 до 118 доларів. Крім того, з 62 до 45,6 долара скоротилася щомісячна плата за передачу даних. Середній щомісячний рахунок в цьому випадку становитиме для користувачів iPhone близько 150 доларів.

Softbank Mobile має ексклюзивне право на продаж iPhone в Японії. Продажі телефону йдуть не так добре, як на інших ринках через те, що iPhone мало пристосований до запитів японських користувачів. Зокрема, він не підтримує функцію електронного гаманця, не має змінних панелей, у нього слабка за мірками ринку камера і він незручний для набору японських SMS.

Лента.ру