Вчені з'ясували, як куріння пошкоджує ДНК

Вчені вперше створили детальну карту пошкоджень ДНК через куріння. Дані були опубліковані Proceedings of the National Academy of Sciences.

Лауреат Нобелівської премії з хімії Азіз Санкар і його колеги розробили спосіб картування пошкоджень ДНК на основі ексцизіонної репарації нуклеотидів — механізму репарації ДНК, що дозволяє виправити однониткові пошкодження ДНК, використовуючи в якості матриці неушкоджений комплементарний ланцюг.

При розпізнаванні пошкодження відбувається вирізання короткої ділянки пошкодженої ланцюга ДНК. Вчені знайшли спосіб маркувати ці вирізані ділянки та впорядковувати їх, створюючи карту пошкоджених ділянок геному. В даному дослідженні вони працювали з ушкодженнями, викликаними бензопиреном, канцерогеном, що викликає до 30% смертей від раку в США.

Подібні карти допоможуть вченим краще зрозуміти, як виникає викликаний курінням рак, чому окремі люди виявляються більш стійкі або уразливі до нього і як можна запобігти хворобі. Також Санкар сподівається, що наочна демонстрація пошкоджень на клітинному рівні може спонукати деяких курців відмовитися від шкідливої звички. Зараз автори дослідження працюють над підвищенням дозволу карти і шукають спосіб використовувати її для діагностики і інших пошкоджень ДНК.