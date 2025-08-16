Ні Трамп, ні Путін не спромоглися відповісти на запитання журналістів після спільної пресконференції.

Президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін перервали важливу зустріч, метою якої було покласти край війні в Україні.

Як ідеться в матеріалі The Washington Post (WP), цей візит дав багато чого Путіну, але не приніс негайного досягнення миру в Україні, якого так прагне Трамп.

Видання зазначило, що Путін скористався моментом і в присутності Трампа прочитав уїдливий урок про "корінні причини" війни проти України - кодове позначення демілітаризації країни і блокування її вступу до НАТО.

WP пояснив, що це було знаком небажання Путіна йти на поступки в його давньому намірі нейтралізувати спроби України зберегти незалежність і державність, "а також ознакою обмеженості трампівської дипломатії, що ґрунтується на лестощах".

Журналісти звернули увагу, що Трамп, який полюбляє поговорити з пресою, не відповів на запитання, що є рідкісним моментом стриманості, характерною для зустрічі, яка не принесла жодних позитивних результатів.

Видання зазначило, що європейські лідери зітхнули з полегшенням після того, як зустріч раптово завершилася, не принісши практично ніяких результатів.

"Принаймні, Трамп не здався. Це добре", - прокоментував один високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.

Видання міркує, що, можливо, Путін прагне запропонувати Трампу достатньо, щоб виграти час для розвитку своєї переваги на сході України, де його війська домагаються успіхів.

Переговори Путіна і Трампа

На Алясці відбулися переговори Трампа з Путіним про закінчення війни в Україні. Трамп планував, що змусить Путіна погодитися на припинення вогню, однак зробити цього не зумів.

Цікаво, що переговори, які планувалося розтягнути на 6-7 годин, проте вони закінчилися після 3-х годинної бесіди.

