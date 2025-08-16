Терміново встановіть: Microsoft випустила критично важливе оновлення для Windows

Зі 107 вразливостей, виправлених в останньому серпневому оновленні Windows, 13 позначено як критичні.

Якщо ви відкладали наступне оновлення Windows, зараз саме час його встановити. В останньому серпневому оновленні Microsoft усунула загалом 107 різних вразливостей, 13 з яких позначені як "критичні". На це звернуло увагу видання ZDNet.

Оновлення призначене для всіх актуальних версій Windows, зокрема Windows 10 та Windows 11, і закриває дірки в ключових компонентах системи, таких як "Провідник", віддалений робочий стіл і Hyper-V. Також було виправлено помилки в додатках Microsoft Office, Edge і Teams.

Серед інших згадується вразливість нульового дня CVE-2025-53779. Це тип вразливостей, проти яких ще не розробили захисні механізми. Проблему знайшли в системі аутентифікації Windows Kerberos, яка використовується для безпечної перевірки автентичності юзерів та комп'ютерів у мережі. Однак для експлуатації вразливості зловмисник повинен мати фізичний доступ до комп'ютера.

Відео дня

Зазвичай такі апдейти не додають нічого нового, а лише усувають уразливості, але цього разу вийшло по-іншому. Наприклад, у Windows 11 після установки оновлення знаменитий "Синій екран смерті" вперше за 40 років змінив колір. Також з'явилася функція Quick Machine Recovery (QMR) для автоматичного виявлення і виправлення критичних помилок.

Щоб перевірити наявність цього оновлення, відкрийте "Налаштування" і перейдіть у "Центр оновлення Windows". Там має бути запропонована свіжа версія ОС. Якщо її немає, перевірку можна запустити вручну.

Нагадаємо, Windows 11 вже обігнала "десятку" і стала найпопулярнішою у світі десктопною ОС – через майже 4 роки з моменту релізу. Зараз операційка встановлена на понад 700 млн пристроїв: це 54% ринку, тоді як частка Windows 10 менша за 43%.

Міграція на Windows 11 пов'язана з завершенням підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні. При цьому є кілька способів (у тому числі безкоштовний) ще цілий рік після припинення підтримки отримувати апдейти.

Вас також можуть зацікавити новини: