ASUS продовжує співпрацю з Xbox після анонсу ROG Xbox Ally, цього разу представивши загадковий новий контролер, про який відомо вкрай мало.

У 13-секундному тизері компанія пообіцяла щось "екстраординарне", показавши знайомий силует геймпада Xbox з фірмовими елементами ROG.

Судячи з відео, пристрій матиме кілька додаткових кнопок навколо ручок, зменшену кнопку Xbox і логотип ROG з RGB-підсвічуванням на передній панелі. Новими виглядають також кнопки Share і Start, поруч із ними є пара додаткових функціональних клавіш.

Серед потенційних фіч може бути Hall Effect стіків, короткий хід тригерів і плечових кнопок, а також низька затримка.

Судячи з усього, новинка стане вдосконаленою версією ROG Raikiri Pro, контролера з OLED-дисплеєм, трирежимним підключенням і налаштуваннями через ПЗ Armoury Crate.

Повноцінний анонс геймпада з усіма характеристиками відбудеться на Gamescom 2025, який розпочнеться вже 19 серпня.

