Вірус Petya.A не дав можливості заволодіти приватною інформацією громадян - Кіберполіція

Комп'ютери, які атакував вірус Petya.A, не дали можливості злочинцям передати приватну інформацію з них.

Про це заявив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк в ефірі "Право на владу", передає ТСН.

"Даний вірус був спрямований виключно на блокування системи, тож не було встановлено жодного випадку передачі інформації злочинцям, - заявив Демедюк.

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Проте він додав, що вірус дав можливість заволодіти логіном і паролем адміністратора до постраждалих комп'ютерів.

"Але він використовувався виключно, щоб заволодіти доступом до комп'ютерів даної системи, щоб їх уразити", - запевнив Демедюк.

За кібератаки зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці.

При цьому Демедюк зазначив, що кібертерористи, які запустили виріс, який змусив зупинити велику кількість установ і сайтів України, виявилися щей шахраями.

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"Суб'єкти, які погоджували заплатити, так і не отримували жодного коду, який би міг розшифрувати постраждалі файли", - заявив Демедюк.

Кіберполіція також підраховує збитки, які завдав вірус. Їх вони розподілили на дві частини – матеріальна, це техніка, яка вийшла з ладу і втрачений час, який організації не працювали.

"Люди, які пішли на угоду зі злочинцями заплатити до 14 тисяч доларів ", - повідомив Демедюк.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус поширюється також в Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи і Азії.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

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Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Волш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їх дій.

За даними Нацполіціі, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб звернулися до них із заявами про блокування роботи комп'ютерів, які стали жертвами найбільшої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A.