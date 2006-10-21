Opel Astra отримає версію з кузовом седан (фото)

На майбутній автомобільній виставці в Cтамбулі, яка відкриється в листопаді 2006 року, компанія Opel представить модифікацію моделі Opel Astra з кузовом седан. Цей автомобіль був розроблений німецькою маркою спеціально для тих ринків, де найбільший попит мають машини саме з таким типом кузова - Туреччина і низка країн Центральної і Східної Європи. Випускати чотирьохдверну Opel Astra планують в Польщі.

Колісна база седана становить 2,7 метра - це майже на дев`ять сантиметрів більше, ніж у п`ятидверного хетчбека Opel Astra. При цьому габаритна довжина новинки - 4.62 метри, що на 37 сантиметрів більше, ніж у базової моделі. Розмір багажника - трохи більше 500 літрів.

Комплектуватися новий автомобіль, за попередніми відомостями, буде двома бензиновими і двома дизельними моторами, потужністю від 90 до 140 кінських сил.

Лента.ру