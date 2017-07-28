Вчені змогли уповільнити старіння мишей

Група вчених під керівництвом Доншенга Кая, професора Медичного коледжу Альбера Ейнштейна в Нью-Йорку, виявила, що чим старша миша, тим менше в її гіпоталамусі стовбурових (а саме - прогеніторних) клітин. Вживлення стовбурових клітин в мозок лабораторних мишей допомогло збільшити тривалість їх життя, повідомляє Російська служба ВВС.

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Гіпоталамус - це залоза головного мозку, що відповідає за емоції, сон, статевий потяг, голод та інші життєво важливі функції організму.

Зі зменшенням кількості стовбурових клітин у мишей погіршувалася пам'ять і м'язова сила, вони вмирали частіше выд інших мишей того ж віку (у рамках дослідження розглядали саме особин середнього віку).

Коли мишам підсаджували в гіпоталамус стовбурові клітини, взяті з гіпоталамуса молодих мишей, за кілька місяців їх когнітивні та фізичні якості починали випереджати ті ж якості їхніх однолітків. Тривалість життя таких мишей збільшувалася в середньому на 10%.

Вчені виявили, що досліджувані стовбурові клітини виділяли в спинномозкову рідину екзосоми - позаклітинні бульбашки, які несуть в собі рибонуклеїнові кислоти і впливають на експресію генів.

Дослідники взяли екзосоми окремо і вживили їх у мозок піддослідних мишей, і у них також відбулося уповільнення втрати пам'яті і м'язової сили.

Хоча ці спостереження вносять великий внесок у вивчення протидії старінню, до застосування технології на людину (якщо вона взагалі спрацює для нього) ще дуже далеко.

"У 2013 році команда вченого показала, що гіпоталамус пов'язаний з процесом старіння організму. Виявилося, що чим старший гризун, тим активніше в його гіпоталамусі певний білок - транскрипційний фактор NF-κB. Він пов'язаний із запальними процесами і клітинною загибеллю", - сказано в повідомленні.

Як зазначає видання, ті миші, яким в гіпоталамус вводили речовину, що блокує дію NF-κB, жили довше за своїх родичів, виявили тоді дослідники.