Зарплата - космічна: NASA шукає захисника від "прибульців"
Американське космічне агентство шукає "планетарного захисника" на повний робочий день.
Космічне агентство NASA оголосило про пошук співробітника на посаду "офіцера планетарного захисту". За рік на цьому посту можна буде заробити від $124 до $187 тис., передає CNBC.
До обов'язків "офіцера" буде входити запобігання навмисному або випадковому перенесенню мікроорганізмів і будь-якої органіки з планети Земля на інші небесні тіла й навпаки.
Читайте такожНа МКС відправляється корабель з космонавтами з США, Росії та Італії (фото, трансляція)
Планетарному захиснику необхідно буде спостерігати за місіями з дослідження космосу, які організовує NASA: польотами людей і дослідженнями за допомогою роботизованих апаратів.
На роботу кличуть тих, у кого є "широкий інженерний досвід" й хто готовий подорожувати. Вакансія відкрита до 14 серпня 2017 року. Посада пропонується на початковий період в три роки.
Раніше американське космічне агентство NASA оголосило про початок нового краудсорсингового проекту — агентство шукає експертів в орігамі, які допоможуть розробити способи упаковки протирадіаційних екранів.