Зарплата - космічна: NASA шукає захисника від "прибульців"

Космічне агентство NASA оголосило про пошук співробітника на посаду "офіцера планетарного захисту". За рік на цьому посту можна буде заробити від $124 до $187 тис., передає CNBC.

До обов'язків "офіцера" буде входити запобігання навмисному або випадковому перенесенню мікроорганізмів і будь-якої органіки з планети Земля на інші небесні тіла й навпаки.

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Планетарному захиснику необхідно буде спостерігати за місіями з дослідження космосу, які організовує NASA: польотами людей і дослідженнями за допомогою роботизованих апаратів.

На роботу кличуть тих, у кого є "широкий інженерний досвід" й хто готовий подорожувати. Вакансія відкрита до 14 серпня 2017 року. Посада пропонується на початковий період в три роки.

Раніше американське космічне агентство NASA оголосило про початок нового краудсорсингового проекту — агентство шукає експертів в орігамі, які допоможуть розробити способи упаковки протирадіаційних екранів.