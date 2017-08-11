Знайдено простий спосіб уповільнити старіння

На основі експерименту з 6 - і 18-місячними мишами, у яких відібрали зразки тканин печінки, вчені відстежили, які гени в цих тканинах проявляли найбільшу активність у різний час доби.

Досліди показали, що добові ритми відповідальні не тільки за режим сну й неспання, але й за енергоефективність клітини: витрата енергії знижується під час сну або при відсутності фізичної активності, передає Naked-Science.

Читайте такожБіологи назвали гранат засобом проти старіння

Цей механізм добре працював у молодих мишей, проте майже повністю зникав у старих.

Фахівці перевели старих гризунів на низькокалорійну дієту: корм містив у собі на 30% менше калорій, ніж зазвичай. За рахунок цього клітини печінки літніх мишей почали економити енергію настільки ж ефективно, як і в молоді роки. Так вчені змогли збільшити життя мишей на кілька десятків тижнів, при чому суттєво зросла їхня активність.

Дослідники не поспішають робити далекосяжних висновків, однак вважають, що подібні процеси можуть проходити і в інших клітинах живих істот. Розуміння взаємозв'язку добових ритмів, низькокалорійної дієти й старіння, як вважають фахівці, здатне допомогти в майбутньому продовжити людське життя.

Як повідомляв УНІАН, хронічні стреси у жінок провокують передчасне старіння, розвиток різних захворювань й підвищення смертності.