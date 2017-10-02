Астрономам вдалося отримати знімок найбільшого відомого жовтого супергіганта

Астрономи за допомогою Дуже Великого телескопа отримали знімок зірки V766 Центавра (V766 Cen), яка є жовтим супергігантом, і її супутника. Знімок був опублікований на сайті Європейської південної обсерваторії, передає DT.UA.

Читайте такожСині потічки і гори: NASA здивувало новими фотографіями з МарсуЗірки цього типу зустрічаються вкрай рідко і мають дуже виняткові розміри, масу і світимість. Діаметр V766 Cen більше, ніж в 1400 разів перевищує сонячний. Це не тільки найбільша з усіх відомих зірок такого класу, але і одна з десяти найбільших відомих науці зірок.

Нещодавні дослідження вчених дали підстави припускати, що V766 Cen швидше знаходиться у фазі, що передує її перетворенню у жовтого гіпергіганта, тобто, є проеволюціонувавшим червоним надгігантом, і при цьому вона втрачає масу настільки швидко, що дуже скоро може знову стати більш гарячим жовтим надгігантом.

Раніше вчені змогли помітити процес формування зірки-надгіганта. Міжнародна група астрономів під керівництвом Катерини Джонсон з Ліндского університету спостерігала величезний газопиловий диск, який обертається навколо молодої зірки в сузір'ї Центавра. Діаметр об'єкта в 2 тис. разів перевищує відстань від Землі до Сонця, а маса центральної зірки перевищує сонячну в 25 разів. Знахідка може стати підтвердженням гіпотези про механізм виникнення надмасивних зірок шляхом поступового поглинання речовини швидкообертаючих аккреційних дисків.