SpaceX запустив ракету Falcon 9 з 10 супутниками з космодрому в Каліфорнії

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX з десятьма супутниками зв'язку Iridium-3 на борту стартувала з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомляється в Twitter компанії.

Старт ракети відбувся в 05.37 (15.37 по Києву). Трансляція ведеться на сайті SpaceX.

Компанія має намір посадити перший ступінь ракети-носія на платформу в океані для подальшого використання.

Ракета виведе на орбіту десять супутників Iridium NEXT американської компанії Iridium Communications Inc. Космічний апарат Iridium NEXT являє собою друге покоління комунікаційних супутників корпорації. Він повинен замінити попереднє угруповання Iridium. Супутники Iridium покликані забезпечувати голосовий зв'язок і передавати дані для мобільних пристроїв.

Як повідомляв УНІАН, творець SpaceX Ілон Маск представив концепцію транспортної системи для переміщення між пунктами призначення на Землі з використанням повертаються ракет і космічних кораблів.