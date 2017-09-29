За ціною авіаквитка: Маск запропонував використати ракети для польотів на Землі (фото, відео)

Творець SpaceX Ілон Маск представив концепцію транспортної системи для переміщення між пунктами призначення на Землі з використанням ракет і космічних кораблів, що повертаються. Про це він написав в Instagram.

"Вартість одного місця повинна бути приблизно такою ж, як і повна вартість проїзду в літаку", - написав він. Час польоту складе не більше години.

Маск запропонував використовувати як транспорт ракету BFR, створювану для польотів на Марс. У показаній Маском презентації стверджується, що такий корабель зможе доставляти пасажирів з Нью-Йорка до Шанхая за 39 хвилин.

Читайте такожМаск назвав терміни презентації першої електровантажівки Teslа

BFR буде також пристосована для транспортування супутників на орбіту, екіпажу та вантажу.

BFR is capable of transporting satellites to orbit, crew and cargo to the @Space_Station and completing missions to the Moon and Mars. pic.twitter.com/p9staho4VZ — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017

"Перша можливість висадки BFR з вантажем на Марсі - 2022, потім екіпаж і вантажні місії BFR на Марс - в 2024 році", - сказано в Twitter SpaceX.

Раніше, повідомлялося, що в Китаї запустять надшвидкісний потяг, який буде розганятися до 4 000 кілометрів на годину.