За ціною авіаквитка: Маск запропонував використати ракети для польотів на Землі (фото, відео)

09:50, 29 вересня 2017
Наука та IT
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Ілон Маск запропонував використовувати як транспорт ракету BFR, створювану для польотів на Марс.

BFR буде також пристосована для доставки кораблів на Місяць / twitter.com/SpaceX

Творець SpaceX Ілон Маск представив концепцію транспортної системи для переміщення між пунктами призначення на Землі з використанням ракет і космічних кораблів, що повертаються. Про це він написав в Instagram.

"Вартість одного місця повинна бути приблизно такою ж, як і повна вартість проїзду в літаку", - написав він. Час польоту складе не більше години.

Маск запропонував використовувати як транспорт ракету BFR, створювану для польотів на Марс. У показаній Маском презентації стверджується, що такий корабель зможе доставляти пасажирів з Нью-Йорка до Шанхая за 39 хвилин.

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BFR буде також пристосована для транспортування супутників на орбіту, екіпажу та вантажу.

"Перша можливість висадки BFR з вантажем на Марсі - 2022, потім екіпаж і вантажні місії BFR на Марс - в 2024 році", - сказано в Twitter SpaceX.

Раніше, повідомлялося, що в Китаї запустять надшвидкісний потяг, який буде розганятися до 4 000 кілометрів на годину.

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