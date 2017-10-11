В Антарктиді утворилася гігантська загадкова діра (фото)

В Антарктиді з'явилася діра розміром з озеро Верхнє в Північній Америці. Вчені з Торонтського університету в Канаді розповіли, що зазвичай дірки формуються поблизу межі льоду і моря, але це утворення з'явилося в результаті якихось невідомих процесів, передає Motherboard.

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При цьому, за словами дослідників, поки передчасно говорити, що ополонка у крижаному щиті Антарктиди виникла через зміну клімату. Проте вже відомо, що утворення діри вплине на конвекцію в морі

Раніше британські вчені поширили супутникові знімки айсберга А-68, що відколовся від льодовика Ларсена-С. На них видно, що тріщини на льодовику продовжують рости.