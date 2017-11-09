Творці Pokemon Go випустять гру про всесвіт Гаррі Поттера

Розробник гри Pokemon Go збирається випустити гру для мобільних пристроїв, засновану на всесвіті чарівника Гаррі Поттера, повідомляє Reuters.

Читайте такожPokemon Go побила рекорди скачувань в магазинах AppleКомпанії Niantic Inc і Warner Bros Interactive Entertainment створять гру з елементами доповненої реальності під назвою «Гаррі Поттер: Чарівники об'єдналися» (Harry Potter: Wizards Unite). Гравці зможуть вимовляти заклинання, знаходити артефакти і зустрічатися з магічними тваринами зі світу Гаррі Поттера.

В минулому році була опублікована восьма книга про Гаррі Поттера, яка отримала назву «Гаррі Поттер і прокляте дитя». З червня 1997 року по 2007-й Джоан Роулінг написала сім книг про юного чарівника, які згодом були видані на 77 мовами, увійшовши в список світових бестселерів.