Соціологи встановили, що невеликі ЗМІ можуть серйозно впливати на громадську думку

Навіть невеликі ЗМІ, аудиторія яких не перевищує 50 тисяч осіб, можуть серйозно впливати на дискусії в суспільстві, йдеться в статті, опублікованій в Science. Соціологи з'ясували, що матеріали на важливі теми (наприклад, про аборти або біженців) в декількох маленьких виданнях можуть підняти кількість обговорень в інтернеті на 70 відсотків, пише N+1.

Основними агентами впливу на громадську думку в США зазвичай вважаються великі видання на кшталт The New York Times або The New Yorker. Менш популярні журнали, таких як The Progressive, як правило, відводиться скромніша роль. Група американських соціологів під керівництвом Гері Кінга вирішила з'ясувати, якою можуть надавати невеликі новинні журнали і газети на суспільно-політичну дискусію у країні. Для цього вони поставили експеримент, в якому взяли участь 33 новинних видання.

Соціологи розбили ЗМІ на кілька груп по 2-5 видань у кожній. Вони попросили видання всередині кожної групи об'єднатися і випустити статті, присвячені одній і тій же події або історії (у США це називається pack journalism). Дослідники надали випробуваним кілька тематик на вибір: расизм, імміграція, робота, аборти, продовольча політика, вода, освіта, біженці, внутрішнє виробництво енергії, права в галузі охорони репродуктивного здоров'я.

При цьому автори намагалися не втручатися в редакційний процес. Всі журнали і газети працювали в звичайному режимі: самі вибирали час для публікації і її формат, а також поширювали статті стандартними методами — у друкованому вигляді та через інтернет.

Дослідники відстежували вплив статей на громадську дискусію протягом тижня після їх виходу. З'ясувалося, що в день, коли було опубліковано матеріал, число постів в твіттері, присвячених певній тематиці (наприклад, расизму), зазвичай зростало на 19,4 відсотка. Це приблизно 4,5 тисячі додаткових твітів. Ефект від деяких нотаток зберігався протягом тижня і сходив нанівець приблизно до шостого дня після їхньої публікації.

В цілому, експериментальне втручання призвело до збільшення числа повідомлень в соціальних мережах за тиждень на 62,7 відсотка відносно середнього денного обсягу (або 10,4 відсотка відносно всієї тижні). Кількість користувачів, що взяли участь у дискусії, зросла на 23 відсотки порівняно зі звичайним. Цікаво також і те, що характер висвітлення проблеми вплинув на загальну спрямованість дискусії і думку людей (ефект склав 2,3 відсотка). При цьому різні демографічні групи виявилися підвладні впливу публікацій приблизно однаково.

Експеримент показує, що об'єднання навіть невеликого числа дрібних видань здатне привернути увагу до певної проблеми. У майбутньому дослідники сподіваються продовжити свою роботу, вивчивши ефект в реальному житті, а також розглянувши видання специфічної ідеологічної спрямованості.

