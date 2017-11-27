Загинуть сотні тисяч: в США оцінили наслідки ядерного вибуху в Лос-Анджелесі через конфлікт з КНДР
12:09, 27 листопада 2017Наука та IT
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В результаті вибуху ядерної бомби центральна частина міста буде повністю знищена, люди, які знаходяться в декількох кілометрах від епіцентру, отримають сильні опіки і можуть бути поховані під руїнами будівлі.
США і КНДР "бряскають" зброєю: ядерні потужності обох країн / REUTERS
Видання National Interest за допомогою спеціального алгоритму підрахувало, якими можуть бути жертви від ядерного удару КНДР по Лос-Анджелесу.
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Для аналізу використовувалася програма, створена професором американського Технологічного інституту Стівенса. Потужність передбачуваної бомби журналісти вказали в 250 кілотонн.
В результат вибуху такої бомби центральна частина міста буде повністю знищена, люди, що знаходяться в декількох кілометрах від епіцентру, отримають сильні опіки і можуть бути поховані під руїнами будівлі.
В цілому, згідно з даними алгоритму, загинуть 378 тис. осіб, ще 860 тис. отримають поранення.
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