У Китаї створили багаторазовий папір для друку

02:42, 11 січня 2018
Наука та IT
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Створений папір – це багатошаровий мат із полімерів, який просочений хімічними речовинами.

Ілюстративне зображення / фото УНІАН

Китайські вчені розробили новий тип паперу, з якого можна стирати надрукований текст і зображення. Дослідники вважають, що багаторазовий матеріал для друку дозволить захистити навколишнє середовище.

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Їх наукова робота опублікована в журналі Nature Communications, передає republic.

Створений папір – це багатошаровий мат із полімерів, який просочений хімічними речовинами. Вони вступають у реакцію з солями металів для отримання семи різних кольорів. Хімічні речовини в папері – це терпіридинові молекули-ліганди, що відповідають конкретним іонам металів, таким як цинк, залізо або кобальт.

Папір - багатошаровий мат із полімерів, який просочений хімічними речовинами / фото nature.com

Для поліпшення оптичних властивостей паперу дослідники додали до його складу флуорен. Чорнило для друку (він проводився на звичайному принтері) створили шляхом змішування солей металів із водним розчином.

З паперу можна стирати надрукований текст і зображення / фото nature.com

Китайські вчені розповіли, що вони вісім разів друкували, а потім стирали вміст. Після цього папір вже почав втрачати свою інтенсивність. Якість чорнила не змінювалося протягом шести місяців.

На думку дослідників, з урахуванням того, що папір багаторазовий, вартість розробленого ними друку буде складати всього лише одну п'яту від вартості друку з використанням звичайного струменевого принтера.

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Теги: #багаторазовий папір#Чорнило для друку#багатошаровий папір