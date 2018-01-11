У Китаї створили багаторазовий папір для друку

Китайські вчені розробили новий тип паперу, з якого можна стирати надрукований текст і зображення. Дослідники вважають, що багаторазовий матеріал для друку дозволить захистити навколишнє середовище.

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Їх наукова робота опублікована в журналі Nature Communications, передає republic.

Створений папір – це багатошаровий мат із полімерів, який просочений хімічними речовинами. Вони вступають у реакцію з солями металів для отримання семи різних кольорів. Хімічні речовини в папері – це терпіридинові молекули-ліганди, що відповідають конкретним іонам металів, таким як цинк, залізо або кобальт.

Для поліпшення оптичних властивостей паперу дослідники додали до його складу флуорен. Чорнило для друку (він проводився на звичайному принтері) створили шляхом змішування солей металів із водним розчином.

Китайські вчені розповіли, що вони вісім разів друкували, а потім стирали вміст. Після цього папір вже почав втрачати свою інтенсивність. Якість чорнила не змінювалося протягом шести місяців.

На думку дослідників, з урахуванням того, що папір багаторазовий, вартість розробленого ними друку буде складати всього лише одну п'яту від вартості друку з використанням звичайного струменевого принтера.