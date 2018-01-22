Північний схід Австралії вчені визнали частиною Північної Америки

В Австралії нещодавно були виявлені мінерали, які дозволяють пов'язати її – або, принаймні, її частину, – з узбережжям Канади.

Схоже, що 1,7 млрд років тому найменший континент був ще меншим, а його північний схід був частиною сьогоднішньої Північної Америки. Про це вчені пишуть у статті, опублікованій в журналі Geology, передає Naked Science.

Насправді знахідка не стала таким вже великим сюрпризом для фахівців. Гіпотези про зв'язок двох континентів з'явилися ще в 1970-х. Тоді вчені припустили, що в суперконтиненті Родинія, який існував між 1,1 млрд і 750 млн років тому й об'єднував всю сушу Землі, вони сусідили. Однак багато деталей влаштування Родинії залишаються предметом дебатів, а зараз взагалі йдеться про ще більш ранній час.

У штаті Квінсленд на північно-східній частині Австралії, поблизу Джорджтауна, геологи знайшли дуже незвичні для цієї місцевості мінерали циркону. Відкладення, датовані віком 1,65–1,7 млрд років, виявилися схожими не на пізніші "австралійські" циркони, а на ті, що виявляються на протилежному боці Землі – в Канадському щиті, який охоплює майже весь північний схід Північної Америки й Гренландію. Цей період відноситься до часу існування попереднього суперконтиненту Колумбія.

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"Наша робота показує, що близько 1,7 млрд років тому породи Джорджтаунського виступу залягали на дні мілководої моря, що належало Північній Америці, – говорить один з авторів дослідження Адам Нордсван (Adam Nordsvan). – Потім він відколовся й з'єднався з областю Маунт-Айзи (міста на заході того ж сучасного австралійського штату Квінсленд, – NS)".

Справді,у районі Маунт-Айзи сьогодні розташований невеликий гірський хребет, що утворився, мабуть, при цьому зіткненні. Так само пізніше, в ході еволюції наступного суперконтиненту Родинії, з'єдналися Європа і Азія, сформувавши древні гори Уралу.

"Звичайно, це зіткнення не було таким масштабним, як у Європи з Азією мільярд років тому або у Євразії з Індією в наші дні, коли зростають Гімалаї. Тим не менш, це важлива деталь у розкладанні "геологічного пазлу", який покаже нам остаточно руху давніх тектонічних плит, минулі й майбутні континенти і суперконтиненти", - йдеться у повідомленні.

Раніше група австралійських і новозеландських геологів опублікувала результати наукового дослідження, згідно з яким Нова Зеландія і Нова Каледонія – не ізольовані острівні ланцюги. Вчені стверджують, що це частина сьомого континенту, який вони умовно називають Зеаландією.