Третина читачів УНІАН були б не проти клонування людини – опитування

Водночас 48% опитаних підтримують клонування лише окремих людських органів, а не людини в цілому.

Так, 31% читачів УНІАН заявили, що зовсім не проти таких наукових досліджень, адже клонування людини могло б вирішити багато проблем.

При цьому, згідно з результатами останнього опитування на сайті УНІАН, 48% опитаних заявили, що підтримують лише клонування окремих органів, але не людини в цілому.

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Ще 12% респондентів виступили категорично проти клонування людини, адже це абсолютно неетично і ніякі благородні цілі цього не виправдають.

Водночас 5% читачів УНІАН відповіли, що такими речами не можна гратися з релігійних причин, а 4% були б не проти клонувати Леніна чи Сталіна.

Як повідомляв УНІАН, група вчених з Китайської академії наук відзвітувала про успіхи в клонуванні - вони зуміли створити дві ідентичні копії макак.

Генетикам вдалося створити дві копії мавпи за допомогою тієї ж методики, за якої клонували вівцю Доллі у 90-ті роки минулого століття та інших ссавців. Передбачалося, що даний метод не спрацює у випадку з приматами, однак китайським біологам вдалося розробити власну технологію клонування мавп.

Автори дослідження відзначають, що наразі не існує жодних перепон для клонування людини. Необхідно лише вирішити питання, що знаходяться в етичній площині.