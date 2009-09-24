Луценко обіцяє рейд по інтернет-клубах

Міністерство внутрішніх справ України проведе масштабні перевірки ігорних закладів, які організовують азартні ігри через Інтернет. Про це Бюро журналістських розслідувань "Свідомо" повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

"Ми проведемо масові акції на перевірку наявності ліцензійних програм в Інтернет-клубах, які займаються ігорним бізнесом", - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що міністерство звернулося до Верховного суду з проханням надати роз`яснення щодо законності таких клубів.

"У понеділок збираю нараду юристів з цього приводу, щоби визначитися з нашою можливістю реагування на черговий спосіб маскування азартних ігор", - повідомив міністр.

“Свідомо” нагадує, що в останній місяць на місці залів гральних автоматів і казино, що закрилася у травні після прийняття Верховною Радою України закону про заборону грального бізнесу, почали відкриватися так звані Інтернет- та інтерактивні клуби. Вони працюють за такою схемою: людині пропонується заплатити гроші касирові за доступ до Інтернет-сайту, де можна грати в азартні ігри, а в разі виграшу - отримати винагороду в касі.

23 вересня київська міліція заявила, що заклади, які організовують азартні ігри через розміщені поза Україною Інтернет-сервери, не є порушниками закону. Міліція вважає, що вона може закривати такі клуби, тільки якщо сервери розміщені в Україні.