Sikorsky Aircraft купить найстарішого польського авіабудівника
21:29, 11 січня 2007Наука та IT
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PZL стане її першим європідприємством
Американська корпорація Sikorsky Aircraft погодилася придбати польську авіабудівну компанію PZL Mielec, повідомляє Defense-Aerospace.
PZL, який перебував у державній власності, стане першим європейським підрозділом "Сікорського". У Польщі здійснюватиметься ремонт і технічне обслуговування багатоцільових вертольотів Black Hawk.
PZL збереже наявний потенціал у області проектування, виробництва і продажу літальних апаратів, зазначається в повідомленні.
Компанія PZL - найстаріший польський авіавиробник, що почав діяльність в 1920-х роках. Нині компанія здійснює ремонт бойових і допоміжних літаків і вертольотів ВПС Польщі, а також виготовляє легкі багатоцільові вертольоти і спортивні літаки.
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