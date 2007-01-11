Sikorsky Aircraft купить найстарішого польського авіабудівника

Американська корпорація Sikorsky Aircraft погодилася придбати польську авіабудівну компанію PZL Mielec, повідомляє Defense-Aerospace.

PZL, який перебував у державній власності, стане першим європейським підрозділом "Сікорського". У Польщі здійснюватиметься ремонт і технічне обслуговування багатоцільових вертольотів Black Hawk.

PZL збереже наявний потенціал у області проектування, виробництва і продажу літальних апаратів, зазначається в повідомленні.

Компанія PZL - найстаріший польський авіавиробник, що почав діяльність в 1920-х роках. Нині компанія здійснює ремонт бойових і допоміжних літаків і вертольотів ВПС Польщі, а також виготовляє легкі багатоцільові вертольоти і спортивні літаки.

Лента.ру