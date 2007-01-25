Renault представила Clio RS із спортивною підвіскою (фото)
Ви впізнаєте машину за жовтим кольором
Компанія Renault представила обмежену версію спортивного хетчбека Clio RS 197. Автомобіль, повна назва якого Clio RS 197 F1 Team, був представлений одночасно з презентацією нового боліда Renault R27.
На відміну від звичайного Clio RS, нова машина фарбується тільки у спеціальний жовтий "металлік" - основний колір для нової гоночної машини "Формули-1" 2007 року. Крім того, в салоні особливого Clio встановлюються спортивні сидіння Recaro, а гальмівні механізми забарвлені в червоне.
Renault Clio RS 197 F1 Team стане першим автомобілем з серії RS, устаткованим спортивною підвіскою від гоночного Clio Cup. Для решти версій ця підвіска буде доступна як опція ближче до кінця року.
Як і звичайний Clio RS 197, новинка комплектується дволітровим чотирициліндровим атмосферним мотором, потужність якого становить 197 кінських сил. Прем`єра новинки відбудеться на автосалоні в Женеві, на початку весни 2007 року.