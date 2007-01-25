Renault представила Clio RS із спортивною підвіскою (фото)

Компанія Renault представила обмежену версію спортивного хетчбека Clio RS 197. Автомобіль, повна назва якого Clio RS 197 F1 Team, був представлений одночасно з презентацією нового боліда Renault R27.

На відміну від звичайного Clio RS, нова машина фарбується тільки у спеціальний жовтий "металлік" - основний колір для нової гоночної машини "Формули-1" 2007 року. Крім того, в салоні особливого Clio встановлюються спортивні сидіння Recaro, а гальмівні механізми забарвлені в червоне.

Renault Clio RS 197 F1 Team стане першим автомобілем з серії RS, устаткованим спортивною підвіскою від гоночного Clio Cup. Для решти версій ця підвіска буде доступна як опція ближче до кінця року.

Як і звичайний Clio RS 197, новинка комплектується дволітровим чотирициліндровим атмосферним мотором, потужність якого становить 197 кінських сил. Прем`єра новинки відбудеться на автосалоні в Женеві, на початку весни 2007 року.

Автолента.ру