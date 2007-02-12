Ford готує світову прем`єру нового Mondeo (фото)

Компанія Ford у понеділок розповсюдила перші офіційні фотографії нового покоління моделі Ford Mondeo. Причому було оприлюднено всі три типи кузова, в яких випускатиметься новинка - седан, хетчбек і універсал. Світова прем`єра нового Mondeo відбудеться в березні, на автомобільній виставці в Женеві.

На даний час відомо, що нове сімейство комплектуватиметься цілою лінійкою модернізованих моторів. Це будуть чотири дизельні агрегати: 1,8-літровий потужністю 100 і 125 кінських сил, а також дволітровий, потужністю 120 або 130 кінських сил. Причому останній може комплектуватися тільки шестиступінчастим "автоматом".

Бензинових моторів буде п`ять: 1,6-літровий потужністю 110 і 125 кінських сил, дволітровий Duratec потужністю 145 кінських сил, а також повністю новий 2,3-літровий двигун потужністю в 161 кінську силу. Топовая версія Mondeo отримає 2,5-літровий турбований силовий агрегат потужністю 220 кінських сил, запозичений у Ford Focus ST.

Передбачається також, що новий Ford Mondeo буде доступний у чотирьох базових варіантах обробки - Edge, Zetec, Ghia і Titanium X - як на Ford Focus S-Max. Причому навіть у найдоступнішій версії новинка одержить систему стабілізації, нову горловину бензобака без кришки, кондиціонер, CD-програвач з підтримкою формату mp3, а також систему входу "без ключа" і окрему кнопку запуску двигуна.

Детальна інформація про новий Ford Mondeo, з`явиться пізніше.

Лента.ру