Україна переведе 8 спиртзаводів на випуск біопального

Найближчим часом 8 спиртзаводів України буде переобладнано на виробництво біопального з відходів цукрової промисловості. Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної державної адміністрації, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

За словами начальника Головного управління агропромислового розвитку Харківської ОДА Михайла ЖОРНИКА, цього року Івашківський спиртзавод (Золочевський район, Харківська область) буде перепрофільовано на випуск біоетанолу. Також у повідомленні сказано, що в поточному році цей завод одержав держзамовлення на виробництво 10 тис. тонн біоетанолу.

За словами М.ЖОРНИКА, основою для виробництва біоетанолу будуть відходи бурякоцукрового виробництва - меляса.

Довідка УНІАН. В Україні діє близько 70 спиртзаводів. Промислове впровадження виробництва сумішевих бензинів може дати 500 тис. тонн дешевого біопального на рік, що суттєво поліпшить стан забезпечення пальним сільське господарство.

Біопальне, яке може вироблятися як із спирту, так і ріпакової олії, на думку чиновників, допоможе Україні зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів.

Україна впродовж наступних трьох років має намір довести виробництво дизельного біопального до 623 тис. тонн на рік, що дасть змогу скоротити імпорт пального на 1,88 млн. тонн.

Для отримання біопального зазвичай використовується ріпакова олія (вона найдешевша з рослинних). Пальне також можна робити з соняшникової, кукурудзяної і будь-якої іншої олії-сирцю. Процес виробництва: спочатку олію очищають, а потім до неї додають метиловий спирт і каталізатор (луг). У результаті реакції переетерифікації виходить суміш, якій дають відстоятись. Легкі верхні фракції продукту і є рапсовим метил-ефіром або біодизельним пальним. З однієї тонни ріпаку можна одержати близько 300 кг (30%) рапсової олії, а з неї - майже 270 кг біодизельного пального.