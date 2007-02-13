Провину за вибух ракети ”Зеніт-3SL” покладуть на українців

Найбільш ймовірною причиною аварії ракети-носія "Зеніт-3SL", що вибухнула під час запуску з плавучої платформи 31 січня, є заводський брак, допущений українськими виробниками. До такого висновку, пише у вівторок газета "Коммерсант", прийшли члени міждержавної російсько-української комісії, яка розслідувала інцидент.

Нагадаємо, що 31 січня 2007 року ракета "Зеніт-3SL", яка мала вивести на орбіту телекомунікаційний супутник NSS-8, вибухнула через хвилину після запуску з плавучої платформи в рамках програми "Морський старт".

Для розслідування причин катастрофи було створено російсько-українську міждержавну комісію, яка розпочала роботу в Дніпропетровську на початку лютого. За однією з версій, причиною події була відмова двигуна РД-171, встановленого на першій ступені ракети, який проводить російське НВО "Енергомаш".

Проте, повідомило "Коммерсанту" джерело, близьке до розслідування, проаналізувавши телеметричну інформацію, яку отримали з борту ракети , комісія дійшла висновку, що у "Зеніт-3SL" відбувся розрив магістралі подачі рідкого кисню з паливного бака в двигун. Це може свідчити про допущений заводський брак при виробництві носія у дніпропетровському НВО "Південмаш", пише "Коммерсант".

Відразу ж після аварії "Зеніт-3SL", російське Міноборони оголосило про припинення робіт з підготовки до старту однотипної ракети-носія "Зеніт-2М" з супутником військового призначення. А корпорація Lockheed Martin у понеділок повідомила, що старт її ракети ATLAS-V, запланований на 23 лютого, буде здійснений тільки після закінчення розслідування причин катастрофи "Зеніт-3SL". Таке рішення, пише "Коммерсант", пов`язано з тим, що на першій ступені ATLAS-V встановлений двигун РД-180, створений НПО "Енергомаш" на основі РД-171.

Компанія "Морський старт" здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. У консорціум "Морський старт", створений в 1995 році, входять американська компанія Boeing, британсько-норвезька компанія Kvaerner Group, КБ "Південне" і виробниче об`єднання "Південмаш" (Україна), а також РКК "Енергія" (Росія).

Лента.ру