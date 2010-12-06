Великий адронний коллайдер зупиняють до середини лютого

Великий адронний коллайдер, який почав працювати в лютому після кількох місяців калібрування, ліквідації дрібних неполадок, сьогодні закінчує свій перший "робочий рік".

Найбільший і найдорожчий фізичний прилад в історії, згідно з планами вчених, закінчить місячний сеанс експериментів з іонами свинцю і буде зупинений до середини лютого 2011 року, передає РІА «Новости».

Цей рік коллайдер працював на половинній енергії - 3,5 тераелектронвольта на пучок, тоді як проектна енергія прискорювача становить 7 тераелектронвольт на пучок. На цій енергії коллайдер працюватиме ще рік, після чого буде зупинений для подальшого переходу на проектну енергію.

Ніяких сенсаційних відкриттів на установці одержано не було, проте вони й не очікувалися - в таких експериментах потрібні роки для набору статистики, щоб нові ефекти сталі помітні, зазначає NEWSru.

Разом з тим, фізики знову перевідкрили всі відомі сучасній теорії частинки і одержали деякі принципово нові дані.

Великий адронний коллайдер, вартість створення якого перевищила 6 мільярдів євро, - найбільший в історії прискорювач елементарних частинок, створений для отримання принципово нових даних про природу матерії і фундаментальні фізичні закони.

Слово "коллайдер" утворене від англійського слова collide - "зіштовхувати", і означає, що в ньому стикаються частинки, що летять у протилежні сторони, а не пучок частинок і нерухома мішень. Українською цей термін звучить як "прискорювач на зустрічних пучках".

Створення установки розпочалося наприкінці 1990-х років, а у вересні 2008 року він був урочисто запущений - фізики успішно провели пучки протонів в обох напрямках. Проте вже через тиждень на прискорювачі сталася велика аварія, пов`язана з виходом одного з магнітів з надпровідного стану.

Ремонт коллайдера і його модернізація, зокрема установка системи QPS для захисту від повторення таких аварій, зайняли понад 14 місяців і коштували 40 мільйонів доларів.

У листопаді 2009 року установка була знову запущена і наприкінці березня була виведена на енергію 7 тераелектронвольт.