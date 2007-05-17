Як очистити Чорнобильську зону від радіації?

У Житомирській області на забрудненій аварією на Чорнобильській АЕС території вперше у світі розпочато експеримент із очищення грунту від цезію за допомогою ріпаку.

Про це УНІАН повідомив директор благодійного Українсько-японського фонду "Заручники Чорнобиля" Володимир КИРИЧАНСЬКИЙ.

"Цей експеримент розпочато у Народицькому районі Житомирщини, проводять його спільно Асоціація "Чорнобиль-Тюбу" (Японія), Житомирський агроекологічний університет і згаданий благодійний фонд", - повідомив В.КИРИЧАНСЬКИЙ.

Ділянку під експеримент обрано в забрудненій радіонуклідами зоні між відселеними селами Нове Шарне та Ноздрищі. "Після того, як провели сівбу, представники японської асоціації вжахнулися, оскільки прилад показав 300 мікрорентген, тоді як нормою вважається 30-40 мікрорентген. Це - лише фон, а вміст цезію сьогодні становить 5-8 кюрі, тобто - у 80 разів вище норми. До аварії на ЧАЕС він був 0,1 кюрі)", - повідомив В.КИРИЧАНСЬКИЙ.

Восени, взявши проби грунту, вчені визначать, наскільки в ньому зменшився вміст цезію.

Експеримент розрахований на 5 років зі щорічним збільшенням площі посівів ріпаку. Всі роботи фінансуються японською стороною.

Як відзначив В.КИРИЧАНСЬКИЙ, усі роботи по проведенню експерименту проводяться у спеціальній формі та респіраторах.