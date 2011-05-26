За матеріалами СБУ засуджено двох хакерів

Голосіївським районним судом Києва винесено вирок у кримінальній справі, порушеній слідчими УСБУ в Житомирській області стосовно двох мешканців столиці, які шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованого Інтернет-пункту обміну електронних облікових грошових одиниць викрали електронні гроші, еквівалентні 60 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За їх даними, “кримінальний тандем” організували непрацюючі мешканці Києва – на той час 20 та 19 років. Один із зловмисників втрутився у програмне забезпечення автоматизованого Інтернет-пункту обміну електронних облікових грошових одиниць, власником якого є мешканець Санкт-Петербурга, та перевів усі наявні на балансі електронні кошти на картковий рахунок, заздалегідь відкритий його спільником у одному з комерційних банків столиці із використанням чужих паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Незважаючи на те, що зловмисники «зачистили» облікову систему програмного забезпечення пункту обміну від слідів свого втручання та заплутали маршрути надходження коштів, провівши з ними низку ланцюжкових фінансових операцій, фахівці з СБУ зібрали неспростовні докази для доведення їхньої вини в суді.

Суд визнав обох зловмисників винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч.ч.2 і 3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст.361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж) Кримінального кодексу України та призначив покарання організатору протиправної оборудки – 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, а його спільнику – 6,5 років з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого, та програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання.

Також суд зобов’язав підсудних компенсувати власнику Інтернет-пункту обміну електронних облікових грошових одиниць нанесені йому збитки у розмірі близько 360 тис. грн.