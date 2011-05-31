Єврокомісія занепокоєна ситуацією з жорсткими дисками

Єврокомісія стурбована можливим обмеженням конкуренції у сфері виробництва жорстких дисків і планує уважно розслідувати можливі результати двох запланованих злиттів у цьому секторі.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, попередня оцінка запланованих злиттів Samsung і Seagate, а також Western Digital і Hitachi викликала занепокоєння можливим зниженням рівня конкуренції.

«У цьому секторі вже відчувається значна консолідація, а запропоновані злиття ще більше зменшать конкуренцію», - заявив із цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за конкуренцію, Хоакін АЛМУНІЯ.

Станом на сьогодні у світі налічується всього 5 виробників жорстких дисків, що використовуються у різній цифровій техніці: Seagate, Western Digital, Hitachi (нещодавно перейменована у Viviti Technologies), Toshiba і Samsung.

При цьому прес-служба Єврокомісії наголошує, що відкриття розслідування не обумовлює його результати.

Відповідно до антимонопольного законодавства ЄС, Комісія має закінчити розслідування протягом 90 днів - до 10 жовтня, і визначитися, чи зашкодять такі злиття інтересам споживачів жорстких дисків у Європейській економічній зоні.