Російських пілотів МІГ-29 навчать літати за українською ”Ниткою”

10:26, 20 червня 2007
Наука та IT
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Про це домовилися міністри оборони

Цього літа Міністерство оборони України надасть комплекс «Нитка» (комплекс призначений для підготовки льотчиків палубної авіації) для тренування російських льотчиків літаків МіГ-29.

Як повідомив УНІАН начальник управління прес-служби Міноборони України Андрій ЛИСЕНКО, про це сьогодні під час зустрічі в Москві домовилися міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО і міністр оборони Російської Федерації Анатолій СЕРДЮКОВ.

За словами А.ЛИСЕНКА, окрім цього, буде організований обмін слухачами між вищими навчальними закладами двох країн.

Також під час зустрічі сторони констатували позитивний розвиток співпраці у військовій і військово-технічній сфері та підтвердили перспективи подальшої співпраці, зазначив А.ЛИСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня в Москві проходить засідання Ради міністрів оборони країн СНД. Традиційно українська сторона візьме участь у заходах в рамках Ради міністрів оборони країн-учасниць СНД як спостерігач.

 

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