Російських пілотів МІГ-29 навчать літати за українською ”Ниткою”
Про це домовилися міністри оборони
Цього літа Міністерство оборони України надасть комплекс «Нитка» (комплекс призначений для підготовки льотчиків палубної авіації) для тренування російських льотчиків літаків МіГ-29.
|Анатолій ГРИЦЕНКО
За словами А.ЛИСЕНКА, окрім цього, буде організований обмін слухачами між вищими навчальними закладами двох країн.
Також під час зустрічі сторони констатували позитивний розвиток співпраці у військовій і військово-технічній сфері та підтвердили перспективи подальшої співпраці, зазначив А.ЛИСЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 червня в Москві проходить засідання Ради міністрів оборони країн СНД. Традиційно українська сторона візьме участь у заходах в рамках Ради міністрів оборони країн-учасниць СНД як спостерігач.