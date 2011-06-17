Суд визнав DDoS-атаки кримінальним злочином

Суд у Німеччині визнав блокування інтернет-сайтів шляхом навмисного перевантаження запитами кримінально караним злочином. Про це пише Лента.ру з посиланням на Der Spiegel.

Відповідно до ухвали земельного суду Дюссельдорфа, організація DDoS-атаки на сервер каратиметься позбавленням волі на строк до десяти років.

Це рішення було ухвалене судом в березні 2011 року, проте опублікованн тільки тепер. Приводом стала справа про блокування роботи букмекерських сайтів. Обвинувачений, чиє ім`я не називають, намагався шантажувати власників онлайн-контор, атакувавши їх сервери в Росії.

Три компанії з шістьох погодилися відкупитися від зловмисника, решта три платити відмовилися. Після цього обвинувачений знову заблокував їх сайти. У результаті вони зазнали збитків, загальний об`єм яких обчислюється сотнями тисяч євро.

Підсудного визнали винним не тільки в шантажі, а у в саботажі комп`ютерної техніки (стаття 303b Кримінального кодексу). Ця справа стала одним з перших випадків звинувачувального вироку у зв`язку з організацією DDoS-атаки.